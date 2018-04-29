CHP’le Bektaşoğlu’dan tren çağrısı

Bu yarım kalmış bir cumhuriyet projesidir. Sivas-Erzincan-Erzurum hattının bağlandığı 1933-1939 tarihinden bu yana yöre halkımızın da en önemli hizmet beklentisi haline dönüşmüştür" dedi.

Son günlerde yeniden tartışılmaya başlanılan Samsun-Sarp ve Torul-Tirebolu demiryolu güzergahları ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Bektaşoğlu, bu konularda TBMM’de yaptığı çalışmaları anlattı. Bektaşoğlu, demiryolu hattının Gümüşhane Torul’dan sahile indirilerek Tirebolu üzerinden Trabzon’a bağlanacağı yönünde Başbakanın, son olarak da Cumhurbaşkanının açıklamaları olduğunu hatırlatarak, “Ayrıca Erzincan-Gümüşhane-Torul-Tirebolu-Görele-Eynesil-Beşikdüzü-Vakfıkebir-Akçaabat ve Çarşıbaşı’ndan Trabzon’a ulaşacak demiryolu hattı projesi hazırlanmış ve kamuoyuna Giresun milletvekilleri ve Bakan Nurettin Canikli tarafından duyurulmuştur. Ama bu sözlerini tutmamışlardır. Seçim kampanyalarında bu parti tarafından demiryolu, tren geliyor müjdeleriyle halkımız oy almak için kandırılmış ve aldatılmış ve ne yazı ki buna bazı yandaş, iktidara şirin görünmek isteyen STK’lar da alet edilmiştir. Nitekim bir süre önce Başbakan Binali Yıldırım önergeme verdiği cevapta, bu güzergahtan vazgeçildiğini, hattın Trabzon’a Maçka üzerinden bağlanacağını belirtmiştir. Zaten Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu projeyi yatırım programına alarak ihale etmiş, yakında töreni yapılacaktır. Yani Karadeniz’e demiryolu yoktur. Projemiz rafa kaldırılmış, sadece Trabzon’a bağlantı yapılacağı anlaşılmıştır” dedi.

Samsun-Sarp arası demiryolu taleplerinin de dillendirildiğini ve bir kamuoyu oluştuğunu kaydeden Bektaşoğlu, “Her iki konunun da takipçisiyim, takipçisi olmaya da devam edeceğim. Çünkü demiryolu ulaşımı özellikle Giresun ve Ordu için haktır, gecikmiş bir hizmettir. Sadece bir ulaşım hizmeti değil, illerimizin kalkınması, gelişmesi, yatırım ve istihdama kavuşması bu yolla mümkün olacaktır. Bir anda Türkiye’nin bütün illeri ve Kafkaslar’la bağlantısı sağlanmış bir Karadeniz hedefimizdir. Bunun için en kısa zamanda ilimizde bir platform kurularak, Ordu ilindeki çalışmalarla birleştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Bektaşoğlu, “Milletvekilliğim süresinde bu konuyu sürekli gündemde tuttuğum sizler tarafından bilinmektedir. İnşallah yeni dönemde Atatürk’ün hayalini gerçekleştirmek ve bölgemizi onun ördüğü demir ağlara bağlamak CHP’ye nasip olacaktır. Giresun Esnaf Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara’ya da duyarlılığı nedeniyle teşekkür ediyorum. Aynı duyarlılığı diğer STK’lar, belediye başkanları ve bütün siyasi partilerimizden de bekliyorum” dedi.