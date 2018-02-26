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26 Şubat 2018 14:42

CHP’li Bektaşoğlu TMO’un fındık satış fiyatını yeterli bulmadı

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, TMO’nun fındık satış fiyatını eleştirdi.

CHP’li Bektaşoğlu TMO’un fındık satış fiyatını yeterli bulmadı

26 Şubat 2018 14:42


CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, TMO’nun açıkladığı fındık satış fiyatının maliyetler gerçekçi biçimde hesaplanmadan, serbest piyasadaki mevcut fiyatlar korunacak şekilde açıklandığı ileri sürerek “Böylece yeni sezonun da fiyatı mı oluşturuluyor?" diye sordu.


Bektaşoğlu,TMO’nun açıkladığı fındık satış fiyatının maliyetler gerçekçi biçimde hesaplanmadan ‘yabancı sektör ve alıcılarının’ isteklerine uygun olarak belirleniyor. Üretici ve ülkemizin çıkarları değil, serbest piyasadaki mevcut fiyatlar korunuyor; böylece yeni sezonun da fiyatı oluşturuluyor. TMO fiyatların yükselmesine engel mi oluyor” dedi.


Bektaşoğlu, satış kararını 5 madden oluşan önergeyle TBMM gündemine taşıyarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya sorular yöneltti. Kurumun da zarara uğratılmaya çalışıldığını da önergesinde ifade eden CHP milletvekili, yaklaşık 2 TL’lik fark fiyatının nasıl bulunduğunu sordu ve “üreticiye bunun bir bölümünü kar payı olarak dağıtacak mısınız?” diye sordu.




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