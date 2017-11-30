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30 Kasım 2017 12:38

CHP’li Vekilden Karadeniz’de PKK ile mücadelede yeni bir yapılanma için soru önergesi

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Karadeniz’e açılım politikası izleyen ve bu amaçla çeşitli eylemler yapan PKK terör örgütüne karşı yürütülen mücadeleye bağlı olarak, özel bir güvenlik politikası oluşturulmasını ve askeri birliklerin idari olarak yeniden yapılandırılmasını ve takviye edilmesini istedi.

CHP’li Vekilden Karadeniz’de PKK ile mücadelede yeni bir yapılanma için soru önergesi

30 Kasım 2017 12:38


Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin yanıtlaması istemiyle TBBM’ye yazılı soru önergesi veren Bektaşoğlu, terörle etkin mücadele kapsamında sorumluluk bölgesinde 6 il bulunan Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı bünyesinde bir er eğitim tugayı oluşturulması için çalışma olup olmadığını sordu. CHP Milletvekili Bektaşoğlu, Bakan Canikli’ye "Güvenlik güçlerinin kırsal alanlara anında ulaşarak müdahale edebilmeleri için lojistik destek, teknik imkan ve kabiliyetlerinin artırılması özellikle güçlendirilmiş hava ve kara takviyesine kavuşturma konusunda bir çalışmanız var mıdır?” diye sordu.


“Milletvekili önergesinde şu soruları dile getirdi:


“Son yıllarda Karadeniz’e açılım politikası izleyen, bu amaçla çeşitli saldırı eylemler gerçekleştiren hain PKK terör örgütüyle güvenlik güçlerimizin mücadeleleri konusunda hangi aşamaya gelinmiştir? Karadeniz’deki terör faaliyetlerini ve terörist varlığını ortadan kaldırmak için şimdiye kadar yürütülen mücadele yöntemleri dışında özel bir güvenlik politikası oluşturulacak mıdır? Bugüne kadar yürütülen mücadeledeki başarılı çalışmaları artırmak için bölgedeki stratejik noktalara, kırsal alanlara anında ulaşarak müdahale edebilmek amacıyla güvenlik güçlerimizi; her türlü lojistik destek, teknik imkan ve kabiliyete, özellikle güçlendirilmiş hava ve kara takviyesine kavuşturma konusunda bir çalışmanız var mıdır? Karadeniz’deki terörle mücadele politikasının bir parçası olarak bakanlığınız bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda yeni bir idari yapılanma çalışmanız var mıdır? Buna bağlı olarak; önceki yıllarda da gündeme gelen sorumluluk bölgesinde 6 il bulunan Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı bünyesinde bir er eğitim tugayı oluşturulacak mıdır?”




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