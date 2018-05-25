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25 Mayıs 2018 16:04

CHP’lilerden gazetecilere ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekilleri Adayları ve İl Yöneticileri Giresun Gazeteciler Derneğini ziyaret etti.

CHP’lilerden gazetecilere ziyaret

25 Mayıs 2018 16:04


CHP Heyetini Dernek Başkanı Bekir Bayram ve gazeteciler karşıladı.


Derneği ziyaret ettikleri için CHP’ye teşekkür ettiklerini kaydeden Bayram, demokratik bir seçim yapılacağını ve inşallah ülke için hayırlı olacağını söyleyerek adaylara başarılar diledi.


Heyet adına konuşan CHP Giresun birinci sıra Milletvekili Adayı Necati Tığlı, “24 Haziran’da bu ülkenin gelecedği için bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak sahaya çıktık. Aday sıralamamız belli olduktan sonra sivil toplum kuruluşlarını, odaları ve dernekleri ziyaret ettik. Bu kapsamda ziyaretlerimizi tamamlayıp Pazartesi günü 16 ilçe örgütümüz ile birlikte sahaya iniyoruz” dedi.


Konuşmanın ardından CHP’li adaylar kendilerini tanıtarak yapacakları işler konusunda gazetecilere bilgiler verdi.




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