CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce Giresun’da

Giresun’daki mitinginde, fındık üreticilerine 15 lira fiyat açıklayan Muharrem İnce’nin eleştirilerinin hedefinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

Giresun’dan bütün siyasi partilerin bayramını kutlayan İnce, “Giresun’da gördüğümü söyleyeyim mi? Bu iş tamam ama şımarmak yok. Aklı başında sakin bir şekilde Türkiye’nin sorunlarını konuşacağız. Türkiye’yi barıştıracağız. Giresun’dan, Türkiye’deki bütün AK Parti’li kardeşlerimizin, İyi Parti’lilerin, CHP’lilerin, HDP’lilerin Saadet Partili kardeşlerimin Ramazan Bayramını kutluyorum. 4 Mayıs’ta aday olduğumda parti rozetini çıkarıp herkesin cumhurbaşkanı adayı olacağım demiştim. Bir projemiz var 3B projesi. Barışacağız, ekonomik büyüyeceğiz ve adil bölüşeceğiz” dedi.

3B projesinin nasıl hayata geçireceğini de anlatan İnce, “Nasıl başaracağız anlatayım. 16 yılda en kötü giden şey eğitim, herkes şikayetçi. Benim Cumhurbaşkanlığımda hiçbir sınavdan para alınmayacak. Her yıl 10 milyon öğrenciyi doktora için yurt dışına göndereceğiz. Size söz veriyorum 2 yıl içinde tarikat yurtlarına mecbur bırakmayacağız. Size Türkiye Cumhuriyeti sözüdür. Okul bitti, iş bulana kadar krediniz devam edecektir. Ekonomiyi ise, seçildiğimiz günde 48 saat içerisinde OHAL’i kaldıracağız, kamu bankaları ise kredilerin yüzde 80’ini çitçiye esnafa vermesi gerekir. Ancak 1 milyar lira krediyi medya satın almaya veriyor. Bu krediyi çiftçiye verseydiniz. Ben 100 bin fındıkçıya kredi vereceğim. Bu ülkenin ekonomisini yeniden toparlayacağız, kamu bankalarını yeniden yapılandıracağız. Kamu İhale Kanununu 180 kere değiştirip yolsuzluk yapmayacağız” diye konuştu.

“Fındığın yüzde 75’ini biz üretiyoruz fiyatı Hamburg belirliyor”

Fındık fiyatını da 15 lira olarak açıklayan İnce, “Adana’da narenciyeyi değerlendirirken Giresun’da fındıkçıyı unutmayacağız. Fındığın yüzde 75’ini sen üret fiyatı Hamburg belirlesin. Yok böyle bir şey. Tarıma dayalı sanayiler kuracağız. Nasıl tekstil, otomobilde markamız yoksa ne yazık ki fındıkta da yok. Hemen 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı yemin töreni hemen ardından fındık 15 lira olacak. Türkiye’de ekonomiyi büyüteceğiz. Ekonomiyi büyütmek için 40 milyar doları Suriyelilere sen nereden bulduysan bu parayı oradan bulacağız. Balıkçılığı geliştireceğiz. Meralarımız var bomboş duruyor ama hayvanlar yok. Sanayimiz atıl durumda tarıma dayalı sanayileri çalıştıracağız. Her yüz kadından 32’si çalışıyor bunu iki katına çıkaracağız. Kadınlar çocuk yüzünden çalışamıyor. Çocuk bakımını üstleneceğiz. Her mahalleye kreş açacağız. Arkadaşın biri de her mahalleye kıraathane açacak. Aramızdaki fark bu. Biz çocuklarımıza kep giydireceğiz ,o kek yedireceğiz diyor. Biz kep diyoruz, o kek diyor. Bu milletin bedava keke değil, işe ihtiyacı var. Önce 81 milyon inanacak sonra dış dünya inanacak. Faizle kavga etti, dövizle kavga etti. Kavga ettikleri hep yükseldi. Bu ekonomiden bu kavgadan herkes şikayetçi. Türkiye’nin sorunlarını yorgun bir adam çözemez, taze kana ihtiyaç var. Eğitim, dış politika, tarım, sanayi sorunlu. Bunları düzelteceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu

Eleştirilerinin hedefine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alan İnce, “Bizim yapmamız gereken bir iş var. Giresun’dan çağrımı yeniliyorum Sayın Erdoğan ben bu ülkenin ekonomisini konuşmak istiyorum. İş kötü, döviz aldı başını gidiyor. Ben seninle ekonomiyi tartışmak istiyorum. Seninle baş başa 80 milyonun huzurunda istediğin kanalda istediğin saatte. Ekonomiyi anlatayım gelecek anlatalım. Herkesin bir Cumhurbaşkanı, aş diyen, iş diyen gelecek diyen bir Cumhurbaşkanı. Erdoğan geçmişle kavga etmeye devam etsin. O savaş ekonomisi uygulasın biz barış ekonomisi uygulayacağız” dedi.

“Şam’a büyükelçi göndereceğim”

Bugün Türkiye’de 4 milyon Suriyeli olmasına rağmen büyükelçinin bulunmadığını söyleyen İnce, seçilince Şam’a büyükelçi gönderip, Suriyelileri de ülkelerine yolcu edeceğini söyledi. İnce, “Bugün ülkemizde 4 milyon Suriyeli yaşıyor ama ülkemizde Suriye Büyükelçisi yok. Neden çünkü Esad’la kavgalıyız. Bugün çok ilginç bir şey oldu. BM’nin bir açıklaması var, ’2,5 milyon Suriyeli daha Türkiye’ye gelebilir’ diyor. Bakınız 4 milyon Suriyeliye 40 milyar dolar harcadık. Eğer bu seçimi Erdoğan bu defa kazanırsa yandık. Dolar 8-10 lira olur, 2,5 milyon Suriyeli daha gelir. Karanlık günler bekler. Ben seçilir seçilmez hemen Şam’a bir büyükelçi göndereceğim. Ardından ise ülkemizdeki Suriyelileri ülkelerine yolcu edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

İnce konuşmasının ardından barış güvercinleri salıverip, karanfil dağıttı.