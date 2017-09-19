CHP’nin düzenlediği “Fındıkta Adalet” yürüyüşü 2. gününde sürüyor

gününde sürüyor.

Yürüyüşün 2. günü Giresun’un Ordu sınırındaki Piraziz ilçe Belediyesi önünde toplanan yüzlerce kişinin katılımıyla başlarken, yürüyüş öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bir konuşma yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, fındık üreticisinin çok mağdur duruma düşürüldüğünü belirterek, “Yürüyüşümüzün 22 kilometrelik bölümünü Ordu’dan Giresun’un Piraziz ilçesine kadar tamamladık. Buradan Giresun Atatürk Meydanı’na kadar yürümeye devam edeceğiz. Yürüyüşümüzün amacı ’Fındıkta Adalet’ içindir. Üretici bir yıl boyunca emek verdiği ürünün karşılığını alamıyor. Biz sesimizi yükseltince Tarım Bakanı TMO’nun ödemeleri 15 günde değil peşin yapacağını açıkladı. Demek ki sesimizi yükseltince, hükümeti uyarınca istediğimizi alabiliyoruz. Bu aşamaya gelmeden her ortamda hükümetin fındıktaki yanlış politikalarını anlatmaya çalıştık. Şimdi de sesimizi bu yürüyüşle duyurmaya çalışıyoruz. Hükümette duymuş olmalı ki bir takım kararlar açıkladı fakat yeterli değildir .Şu anda 7.5 lira olan fiyat 8-9 liraya doğru yükselmeye başladı. Demek ki üretici sesini çıkartınca, hakkını arayınca buna duyarsız kalınmıyor” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, fındık üreticisinin yanında olduklarını ifade ederek "15 yıldır ülkeyi yönetenler ülkenin tarım politikasını belirliyorlar. Aslında fındık bu ülkenin en önemli kozlarından biri. Dünyada fındıkta tek söz sahibi ülkeyiz. Fındık üreticisi dünyadaki çiftçilerin en mutlusu olması gerekirken, hatalı politikalar tarafından bir takım rant odaklarına gelir getiren ancak üreticisini üzen bir ürün haline geldi. Bu yüzden duruma isyan ediyor. Bunun sorunu bölge milletvekilleri mecliste gündeme getiriyor. Ancak yollara düşmekten başka çare kalmadı. Ancak şunu bilmelidirler çiftçilerin sorunları ortaktır. Çiftçiler, işçiler biri birlerinin sorunlarına destek çıkmalıdır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yürüyüş Giresun istikametine doğru başladı. Yürüyüşe katılanlar arasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Kütük de yer aldı.