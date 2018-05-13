Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 11:38

Çin ‘den Giresun’a gelin geldi

Giresun’un Espiye ilçesinden 4 yıl önce Çin’e çalışmaya giden Abdulhamit Yılmaz (30) Çin’in Cancian şehrinde metroda tanıştığı Wenjing ile arkadaşlığını evlilikle sonuçlandırdı.

Çin ‘den Giresun’a gelin geldi

13 Mayıs 2018 11:38

Ece adını alan Wenjing ile Giresun’a gelen Abdulhamit Yılmaz Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünya evine girdi.


Çin ile ithalat-ihracat yapan iş adamı Abdulhamit Yılmaz 2014 Guanco metrosunda Wenjing ile başlayan ilişkilerini Espiye’de evlilikle taçlandırdı. İkili, düğünlerini köylerinde köy düğününe yakışır biçimde yaptılar.


Birbirlerini severek evlendiklerini belirten Abdulhamit Yılmaz, Espiye’de 20 gün kaldıktan sonra tekrar Çin’e döneceklerini söyledi.


Eşinin Türkiye’yi ve Giresun’u çok beğendiğini belirten Yılmaz, eşinin Türkçe konuşmaya başladığını ve düğünde dans ettiğini, yöresel oyunları oynamaya, yemekleri yapmayı çalıştığını ifade etti.


Aşkın sınır ve mesafe tanımadığını, çok mutlu olduklarını belirten Çinli gelin Wenjing "Türkiye’yi çok sevdim. Buradaki insanlar çok sıcak. Bundan sonra Türk geleneklerine göre yaşayacağım. Eşimi mutlu edeceğim" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
17
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç