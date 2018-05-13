Çin ‘den Giresun’a gelin geldi

Ece adını alan Wenjing ile Giresun’a gelen Abdulhamit Yılmaz Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünya evine girdi.

Çin ile ithalat-ihracat yapan iş adamı Abdulhamit Yılmaz 2014 Guanco metrosunda Wenjing ile başlayan ilişkilerini Espiye’de evlilikle taçlandırdı. İkili, düğünlerini köylerinde köy düğününe yakışır biçimde yaptılar.

Birbirlerini severek evlendiklerini belirten Abdulhamit Yılmaz, Espiye’de 20 gün kaldıktan sonra tekrar Çin’e döneceklerini söyledi.

Eşinin Türkiye’yi ve Giresun’u çok beğendiğini belirten Yılmaz, eşinin Türkçe konuşmaya başladığını ve düğünde dans ettiğini, yöresel oyunları oynamaya, yemekleri yapmayı çalıştığını ifade etti.

Aşkın sınır ve mesafe tanımadığını, çok mutlu olduklarını belirten Çinli gelin Wenjing "Türkiye’yi çok sevdim. Buradaki insanlar çok sıcak. Bundan sonra Türk geleneklerine göre yaşayacağım. Eşimi mutlu edeceğim" dedi.