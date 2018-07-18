Çobanın umudu ’Kurban Bayramı’

Temiz havası ve doğal güzelliği sayesinde dinlenmek ve gezmek isteyenlerin uğrak yeri olan Karadeniz yaylaları, bazıları için ise ekmek kapısı oluyor. Her sene yaz mevsiminin kendisini göstermesiyle Şebinkarahisar’a bağlı Ozanlı yaylasına giden Yakup, koyunlarını en iyi şekilde besleyerek Kurban Bayramı’na hazırlıyor.

Henüz lise öğrencisi olan 16 yaşındaki çoban Serhan Yakup, ailesinin geçimine katkı sağlamak için zor koşullara rağmen koyunlarını otlatarak Kurban Bayramı’nda satmak istediğini söyledi.

"Bayram çobanların umudu"

Okulların yaz tatiline girmesiyle 500 koyununu yaylada otlattığını ifade eden Yakup, "Babama ait olan koyunları yaylaya çıkardım. Koyun ve kuzuların iyice beslenmesini ve böylelikle etin daha sağlıklı olmasını sağlıyoruz. Ne kadar iyi besleyebilirsek kurbanda pazara götürdüğümüzde o kadar iyi fiyata satılacaktır. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan ailemizin tek geçim kaynağı budur. En büyük umudumuzda Kurban Bayramı’nda en fazla ve en iyi fiyatlara satabilmektir. Yaklaşık 3-4 aydır yaylada bulunan koyunlarımız artık kurban pazarına götürülmeden önce son zamanlarını geçirmektedir. Artık yavaş yavaş Kurban Bayramı için koyunları pazara götürmek için hazırlanacağız" dedi.

Koyunların birçok yönünden fayda sağladıklarını da anlatan Yakup, "Koyunların etinden, sütünden, yününden ve tezek için dışkısından faydalanıyoruz. Koyunlar Kurban Bayramı’nda, yaz mevsiminde yayla şenliklerinde, adak kesmek isteyenlere, ailesi ve yakınlarıyla birlikte et yemek isteyenlere satılıyor. Böylelikle ailemizin geçimine katkı sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.