Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 12:05

Çobanın umudu ’Kurban Bayramı’

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinden yaz aylarında koyunlarını otlatmak amacıyla yaylaya giden çoban Serhan Yakup hayvanlarını satmak için Kurban Bayramı’nı bekliyor.

Çobanın umudu ’Kurban Bayramı’

18 Temmuz 2018 12:05


Temiz havası ve doğal güzelliği sayesinde dinlenmek ve gezmek isteyenlerin uğrak yeri olan Karadeniz yaylaları, bazıları için ise ekmek kapısı oluyor. Her sene yaz mevsiminin kendisini göstermesiyle Şebinkarahisar’a bağlı Ozanlı yaylasına giden Yakup, koyunlarını en iyi şekilde besleyerek Kurban Bayramı’na hazırlıyor.


Henüz lise öğrencisi olan 16 yaşındaki çoban Serhan Yakup, ailesinin geçimine katkı sağlamak için zor koşullara rağmen koyunlarını otlatarak Kurban Bayramı’nda satmak istediğini söyledi.



"Bayram çobanların umudu"


Okulların yaz tatiline girmesiyle 500 koyununu yaylada otlattığını ifade eden Yakup, "Babama ait olan koyunları yaylaya çıkardım. Koyun ve kuzuların iyice beslenmesini ve böylelikle etin daha sağlıklı olmasını sağlıyoruz. Ne kadar iyi besleyebilirsek kurbanda pazara götürdüğümüzde o kadar iyi fiyata satılacaktır. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan ailemizin tek geçim kaynağı budur. En büyük umudumuzda Kurban Bayramı’nda en fazla ve en iyi fiyatlara satabilmektir. Yaklaşık 3-4 aydır yaylada bulunan koyunlarımız artık kurban pazarına götürülmeden önce son zamanlarını geçirmektedir. Artık yavaş yavaş Kurban Bayramı için koyunları pazara götürmek için hazırlanacağız" dedi.


Koyunların birçok yönünden fayda sağladıklarını da anlatan Yakup, "Koyunların etinden, sütünden, yününden ve tezek için dışkısından faydalanıyoruz. Koyunlar Kurban Bayramı’nda, yaz mevsiminde yayla şenliklerinde, adak kesmek isteyenlere, ailesi ve yakınlarıyla birlikte et yemek isteyenlere satılıyor. Böylelikle ailemizin geçimine katkı sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç