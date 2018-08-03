Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 08:32

Çocuk yaştaki sokak müzisyenlerinin performansı hayran bıraktı

Giresun Belediyesi’nin kurduğu sokak sahnesi yeteneğini göstermek isteyenlerin ilgi olduğu olmaya devam ediyor.

Çocuk yaştaki sokak müzisyenlerinin performansı hayran bıraktı

03 Ağustos 2018 08:32

Sokak sahnesinin son yıldızları Ceyhan Yavuzyılmaz ile Emre Atik Performansları ile izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.


Giresun Belediyesi tarafından şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi’nde kurulan Sokak Sahnesi’ne bu defa henüz 10 yaşlarında olan iki çocuk çıktı. Ceyhan Yavuzyılmaz, kemençeyle, Emre Atik ise darbukasıyla adeta profesyonelleri aratmadı. Çocuk yaştaki müzisyenleri dinlemeden geçemeyen vatandaşlar adeta bahşiş yağdırdı. Bahşişin mutluluğu ise çocuk müzisyenlerin kemençe ve darbukasının sesine yansıdı.


Yaklaşık 6 yıldır dedesinden etkilenerek kemençe çalmaya başladığını anlatan Ceyhan Yılmazyavuz (11) “Dedemin adını bana vermişler ve dedem de kemençe çalıyordu ben de dedemden etkilenerek 5-6 yıldır kemençe çalmaya çalışıyorum. Kemençe çalmayı çok seviyorum .Bazen arkadaşımla çarşıya gelerek boş vaktimizi sokakta kemençe çalarak geçiriyorum. Hem eğleniyorum hem de eğlendiriyoruz” dedi.


Kemençeye darbukasıyla eşlik eden Emre Atik ise güzel bir tesadüf sonucu tanıştığı arkadaşına darbuka ve türküleriyle eşlik ettiğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
30
°
C
  • Cuma
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç