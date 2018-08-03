Çocuk yaştaki sokak müzisyenlerinin performansı hayran bıraktı

Sokak sahnesinin son yıldızları Ceyhan Yavuzyılmaz ile Emre Atik Performansları ile izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Giresun Belediyesi tarafından şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi’nde kurulan Sokak Sahnesi’ne bu defa henüz 10 yaşlarında olan iki çocuk çıktı. Ceyhan Yavuzyılmaz, kemençeyle, Emre Atik ise darbukasıyla adeta profesyonelleri aratmadı. Çocuk yaştaki müzisyenleri dinlemeden geçemeyen vatandaşlar adeta bahşiş yağdırdı. Bahşişin mutluluğu ise çocuk müzisyenlerin kemençe ve darbukasının sesine yansıdı.

Yaklaşık 6 yıldır dedesinden etkilenerek kemençe çalmaya başladığını anlatan Ceyhan Yılmazyavuz (11) “Dedemin adını bana vermişler ve dedem de kemençe çalıyordu ben de dedemden etkilenerek 5-6 yıldır kemençe çalmaya çalışıyorum. Kemençe çalmayı çok seviyorum .Bazen arkadaşımla çarşıya gelerek boş vaktimizi sokakta kemençe çalarak geçiriyorum. Hem eğleniyorum hem de eğlendiriyoruz” dedi.

Kemençeye darbukasıyla eşlik eden Emre Atik ise güzel bir tesadüf sonucu tanıştığı arkadaşına darbuka ve türküleriyle eşlik ettiğini söyledi.