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23 Aralık 2017 14:45

“Çocuklar üşümesin, Giresunsporlu yetişsin” projesi hayat buldu

Akın Çorap Giresunspor’un taraftar grubu ‘Genç Çotanaklar Kumyalı’ üyeleri ‘Çocuklar üşümesin, Giresunsporlu yetişsin’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bulancak ilçesi Kovanlık Beldesinde bir ilkokulda ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve Giresunspor ürünlerinden oluşan yeni yıl hediye paketlerini ulaştırdılar.

“Çocuklar üşümesin, Giresunsporlu yetişsin” projesi hayat buldu

23 Aralık 2017 14:45


Kumyalı taraftar grubu lideri Özden Tütüncü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bulancak ilçemize bağlı Kovanlık beldesinde bulunan, Kovanlık ilkokulunda eğitim ve öğretimine devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilere YeşilGiresun Turizm Otelcilik Lisesinde öğrenim gören grup üyelerinin katkılarıyla içerisinde kışlık mont ve Giresunspor ürünlerinin bulunduğu hediye paketlerini yeni yıl öncesinde ulaştırdık” dedi.


Projenin farklı okullara da devam edeceğini belirten Tütüncü, “Amacımız Giresunsporlu nesiller yetişmesine katkı sağlamak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere imkanlarımız ölçüsünde destek olmak” ifadelerini kullandı.




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