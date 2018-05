Beldeye bağlı Orta Mahallede yaşayan Mehmet Kakıcı’nın eşi Aynur Kakıcı (40) için kalan cezasının ev hapsine çevrilmesini istiyor. Eşinin cezaevine girmesinin ardından Mehmet Kakıcı, biri down sendromlu, 4 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor. Hiçbir geliri olmadığını söyleyen baba Kakıcı, çocukları için hayatın tüm zorluklarına göğüs geriyor. Kakıcı, doğuştan down sendromlu olarak dünyaya gelen en küçük çocuğu Salim Kakıcı (8) için büyük fedakarlıklara katlanıyor. Diğer çocuklarını okutmak ve geçimini sağlamak için mücadele veriyor.

Engelli çocuğunun astım hastası olduğunu belirten Kakıcı, "Çocuklarım benim her şeyim. Sağlığım elverdiği müddetçe çocuklarıma bakarım çünkü onlar benim evlatlarım ama bende hastayım. 2013 yıl önce eşim Aynur Kakıcı, nefsi mudafaadan adam öldürme suçundan 6 yıl 3 ay hapis aldı. Şu anda 10 ayı kaldı 4 çocuğa artık daha bakamıyorum. Büyük oğlum Eray Kemal Kakıcı (18) lise son sınıfta okuyor. Diğer oğlum Engin Kakıcı (15) lise birinci sınıfta okuyor. 3. çocuğum Yusuf Kakıcı (12) ortaokul 2. sınıfta okuyor. Down sendromlu çocuğum Salim Kakıcı ise ilkokul birinci sınıfa gidiyor. Daha artık ben bu çocuklara bakmaya gücüm yetmiyor. Bende astım ve sinir hastasıyım en küçükleri down sendromlu devamlı annesini sayıklıyor. Daha dayanamıyorum. Komşularımız ve yakınlarımız ara sıra yardım ediyorlar ama taşıma suyla değirmen dönmez. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum eşimin 2013 yılında aldığı 6 yıl 3 ay cezanın kalan 10 ayını çocuklarıyla geçirmesini istiyorum. Çocuklarımla yeteri kadar ilgilenemiyorum. Benim tek isteğim bu çocukların anneleri başlarında olsun istiyorum. En küçük çocuğum büyüyene kadar annesinin cezasının ertelenmesini veya kelepçeli sistemin uygulanmasını istiyorum Allah rızası için” dedi.