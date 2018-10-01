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Coşkun Demirbakan: "Son dakikada golüyle galibiyeti yakaladık”

TFF 1.

Lig'in 7. haftasında Adanaspor, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Son dakikada golüyle galibiyeti yakaladık” dedi.


Karşılaşma sonunda değerlendirmelerde bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, “Maçla ilgili yeni geldim takıma başkana teşekkür ederim. Bize güvendi takımı emanet etti. Maça gelince kadro olarak Giresunspor, iyi bir kadrosu var. Biz de biz disiplinle oynadık. Son dakika golü iyi oldu. Futbolcu sevincini abartmıştır. Golün sahibi olan Hakan'ın hareketi ve gösterilen tepkiye gelince, ilerde düşündüğünde rakibin mağlup durumunu düşünüp ona göre hareket edecektir. Karşında üzülen bir takım var. Bu konuda futbolcularımızla görüşeceğiz” dedi.

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