Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla fındık serbest piyasada 50 kuruş yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık açıklamasının ardından fındık serbest piyasada 50 kuruş yükseldi.

Giresun Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Kahraman İHA'ya yaptığı değerlendirmede, TMO'nun fındık alımını ve taban fiyatın açıklanmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açılamanın halkın beklediği bir açıklama olduğunu kaydeden Kahraman, sabah 12,5 liradan satılan fındığın gün içinde 50 kuruş yükselerek 13 liraya çıktığını söyledi.

Açıklama öncesi ve sonrası diye fındığı ikiye ayırmak gerektiğini belirten Kahraman, “Bu halkın beklediği bir açıklamaydı çünkü fındık fiyatı artık ayaklar altına düşmüş, bundan ne üretici, ne manav, ne fabrikacı nede ihracatçı bir şey kazamıyordu. Bu açıklamanın öncesi ve sonrası olarak ta şimdiden bir yansıması oldu. 12, 5 lira olan fındık 50 randıman fındık bugün 13 lira bandına lanse ediliyor” dedi.

En güzel haberlerden bir tanesi kredi kolaylığı olduğunu ifade eden Hasan Kahraman, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ihracatçıya kredi kolaylığı sağlandığımda söylendi ve bu en büyük yardımlardan bir tanesi. Çünkü banka faizlerinden dolayı ihracatçı, fabrikacı ve esnaf kredi kullanamıyordu. O zaman para sıkışıklığı olduğunda fiyat ister istemez aşağıya düşmüş oluyor çünkü para bende ama şu fiyat olur diyordu insanlarda yüzde 40-45'lerle kredi kullanmadığı için fiyat ister istemez olarak aşağı düşüyordu” ifadelerini kullandı.

Üreticinin elinde 300-350 bin ton fındık olduğunu kaydeden Kahraman şöyle devam etti;

“40 bin ton ihracat yapıldı, 30'da iç piyasada harcandı 70 bin ton fındık ve bunun kabuklu karşılığı 140 bin ton ve bununda 450-500 bin ton rekolte düşünürsek 300-350 bin ton civarında üreticide fındık olduğunu düşünüyoruz. Bu tabi borsaya yapılan tasdiklerle resmi sonuçları söylüyorum.”