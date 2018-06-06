İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada “24 Haziran seçimleri ülkemiz için bir dönüm noktasıdır. Bizlerde bugün teşkilatlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olduk. Milletin adamı, halkın hizmetkarı, hakkın aşığı Cumhurbaşkanımıza sadece seçimlerde değil her zaman destekçiyiz” derken, Milletvekili Cemal Öztürk ise “Bu destek teşkilatlarımızın dayanışma hareketidir. Meblağın bir önemi yoktur. Cumhurbaşkanımız için nerede, ne zaman ve ne gerekiyorsa orada tam desteğiz" ifadelerini kullandı.