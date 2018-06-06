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06 Haziran 2018 10:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına partisinin Giresun teşkilatından destek

AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Milletvekili Cemal Öztürk, Ana Kademe Yönetim kurulu üyeleri, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Seçim Kampanyasına destek olmak için Ziraat Bankası’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına partisinin Giresun teşkilatından destek

06 Haziran 2018 10:21


İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada “24 Haziran seçimleri ülkemiz için bir dönüm noktasıdır. Bizlerde bugün teşkilatlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olduk. Milletin adamı, halkın hizmetkarı, hakkın aşığı Cumhurbaşkanımıza sadece seçimlerde değil her zaman destekçiyiz” derken, Milletvekili Cemal Öztürk ise “Bu destek teşkilatlarımızın dayanışma hareketidir. Meblağın bir önemi yoktur. Cumhurbaşkanımız için nerede, ne zaman ve ne gerekiyorsa orada tam desteğiz" ifadelerini kullandı.




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