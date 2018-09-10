Denizde kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor

Giresun'da girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Tıp Fakültesi öğrencisi Hüseyin Topşir'i arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Giresun Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve Sahil Güvenlik ekiplerince Güre Mahallesi plajlar bölgesinde yürütülen çalışmalar havadan, karadan ve denizden sürüyor. Hüseyin Topşir'in arkadaşı olan ve beraber denize giren Hulusi Bengür, denize girdiklerinde sakin olduğunu ama bir süre sonra denizin dalgalanmaya başladığını söyledi.

Olayın yaşandığı gün sabah erkende haberleşip denize gitmeye karar verdiklerini ifade eden Bengür, “Hüseyin'i sabah alıp deniz kenarına geldik, sandalye ve şemsiyelerimizi açarak burada oturduk daha sonra Hüseyin bu yıl hiç denize girmediğin söylemişti ve bu yıl denize girmeden gitmeyelim dedik bu şekilde denize girdik fakat kıyı bölgedeydik. Burasıda aslında çok sığ bir denizdi, boyu aşmayan bir yerdi bizde yaklaşık 10 metre falan açıktaydık. Dalga vardı ama bizim boyumuzu aşacak yükseklikte değildi ve dalgalar daha sonra artmaya başladı özellikle bizim bulunduğumuz tarafta. Bu arada ben ‘hadi Hüseyin kıyıya gidelim' dedim ve beraber yüzmeye başladık ben suya dalarak kıyıya gelmeye çalıştım o sırada arkama baktım Hüseyin geride kalmıştı, yanına gidemedim, sonra bir başka çocuk da denizde çırpınmaya başladı ben onu Hüseyin zannetmiştim ama o değilmiş” dedi.