Denize 40 kilometre uzaklıkta deniz feneri

Deniz fenerini ilginç kılan ise yöre halkının bölgeye yerleşen atalarının tepelere doğru yükselen sisi deniz sanarak yaptıkları kayıkla denize açılmaya çalıştıkları efsanesi oldu. Denize 40 kilometre mesafede, 2 bin rakımlı Çaldağ tepesi, bu özelliğiyle denizden en uzak deniz fenerine sahip oldu.

Deniz fenerinin inşaatının tamamlanmasının ardından ise yöre halkı kemençe eşliğinde oynadı.

Deniz fenerinin hikâyesini anlatan Batlama Platformu Başkanı İbrahim İlyasoğlu, “Batlama vadisindeki köylülerin bugün yayla olarak kullandığı Çaldağ, daha önceden yerleşim yeriydi. Efsaneye göre; Köylüler 500 yıl önce bölgede yaşanan tuz sıkıntısını gidermek tuz ekimi yaparlar ve bir türlü başarılı olamayınca şehre inmeye karar verirler. Şehre inmek için de tepelere doğru yükselen sisi deniz sanırlar ve yaptıkları kayıkla bu sisin içerisine doğru dalar giderle ve hepsi perişan olur. İşte bu efsanenin yaşandığı Çaldağ tepesine ise efsaneden yola çıkarak bir deniz feneri yaptık. Burası bu özelliğiyle belki de dünyada denizi olmayan ve denizden en uzak deniz feneri özelliğini taşımaktadır. Çaldağ, denize kuşbakışı 40 kilometre mesafede ve zirvesi 2 bin 300 rakımdır. Deniz fenerini yaptığımız yer ise bin 900 -2 bin rakım civarındadır. Ayrıca bu tepeden Giresun adası, Trabzon ve Ordu’nun bir bölümü ve deniz de görünmektedir” dedi.

Yöresel sanatçılardan Ayşe Karaçam ve Adem Güney ise tuz ekimi ile deniz fenerinin yapılmasının ortaya çıktığı efsanenin yöre türkülerine konu olduğunu söyledi.

Deniz fenerinin yapımının tamamlanması da kemençe eşliğinde oynanan horonlarla kutlandı.