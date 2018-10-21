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Dere kenarındaki demir korkuluklara sıkışan karaca köpeklerin saldırısına uğradı

Giresun’da av köpeklerinden kaçan karaca demir korkuluklara sıkıştı.

Giresun'da av köpeklerinden kaçan karaca demir korkuluklara sıkıştı. Dere kenarındaki demir korkuluklardan kurtulamayan ve köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan karaca öldü.


Giresun'un Görele ilçesi Şalaklı köyünün Kavraz mahallesinde köpek sesine dere kenarına giden vatandaşlar demir korkuluklara sıkışmış halde karaca buldular. Köpeklerin uzaklaştırılmasıyla karacayı sıkıştığı yerden kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Görele Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ve Doğa Koruma Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü'ne haber verildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan karaca köpekler tarafından ağır yaralanmış olması nedeniyle telef oldu.


Vatandaşlar ise dere kenarlarına yapılan ıslah çalışmalarının yaban hayatına zarar verdiğine dikkat çekerek bu tür olayların sıkça yaşandığın ifade etti.

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