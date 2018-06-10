Dereli yoluna hız kazandırıldı

Giresun-Dereli yolunda bir dizi incelemelerde bulunan Milletvekili Öztürk, yetkililerden yol çalışması hakkında bilgi aldı. Yol çalışmasının takibi amacıyla Karayolları Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ve yol yapımında görevli olan yetkililerle bir araya gelen Öztürk, yolun bitirilmesi için çalışmalara hız verilmesini istedi.

Yol incelemesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Öztürk, “Giresun-Dereli yolu İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan önemli bir ulaşım güzergahıdır. Böylesine önemli ve stratejik bir ulaşım güzergahına sahip yol standartlarının biran önce iyileştirilmesi için çalışmaların takipçisiyiz. Bu manada gerek Karayolları Bölge Müdürlüğü gerek Ulaştırma Bakanlığı gerekse de Başbakanlık nezdinde girişimlerde bulunuyoruz. Bizlerin takip ettiği ve şimdi burada Karayolları Bölge Müdürümüz Selahattin Bayramçavuş’tan aldığımız bilgiler ışığında yol ihalesinin 2 kez iptal olması, yüklenici firmaların iş bırakmaları, bazı noktalarda hala kamulaştırma çalışmalarının devam ettiği ve yargının yavaş işlemesi gibi çeşitli nedenlerle çalışmaların yavaş ilerlediğini değerlendiriyoruz. Ancak bizim görevimiz bu tür sıkıntıları çözmek ve çalışmaların önünü açmaktır. Bu noktada üzerimize düşen bütün çalışmaları yapmaktayız. Geldiğimiz noktada yaklaşık 2,5 kilometrelik bir alanın daha alt yapı çalışmaları bitirilip asfaltlanmaya hazır hale gelmiştir. Ayrıca Dereli, Duroğlu-Çınar tünellerinin de yıl sonuna kadar tamamlanıp hizmete alınacağını buradan müjdelemek istiyorum. Bir hususun daha bilinmesini isterim ki hali hazırda Giresun Milletvekilliği unvanım devam etmektedir. Buradaki sorumluluklarımızı da unutmadık ve ilk günkü aşk ile çalışmaya devam etmekteyiz. Giresun halkı takdir ederse 24 Haziran sonrasında da bu aşkla ilimiz için var gücümüzle yine halkın içinde kalarak çalışacağız” dedi.