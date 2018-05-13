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13 Mayıs 2018 12:00

Dert dinleme standı açtılar

Giresun’un Eynesil ilçesinde iki arkadaş, ücretli “Dert Dinlenir” standı açtılar.

Dert dinleme standı açtılar

13 Mayıs 2018 12:00


Amaçlarının insanların sıkıntılarını dinleyerek onları rahatlatmak olduğunu söyleyen Neşet Bodur ve Şakir Gürdal, "Fiyatlar kafamızdan uydurduğumuz fiyatlar ve geçerliliği yok" diyerek olaya espri ile yaklaştıklarını söylediler. Vatandaşların sıkıntılarına çözüm yolu bulmaya çalıştıklarını söyleyen Şakir Gürdal, “Eynesil ilçemizde farklı bir etkinlik olsun diye espri ve şakayı birbirine katarak, ilçenin iki farklı noktasında dert dinlenir köşesi açtık. İnsanların yaklaşımı bizleri memnun etti ve gördük ki insanlarımız bu tür etkinliklere aç kalmışlar. İlçede yapılan bazı etkinlikleri önlüyorlar, inşallah gelip tezgahımızı kaldırmazlar” dedi.


Fikir sahiplerinden Neşet Bodur ise, "Son günlerde baktık her kafadan bir ses çıkıyor ve Şakir kardeşimizle bu fikre vardık. Çevremizdekilerin de desteğiyle iki farklı noktaya ’Dert Dinlenir’ köşesi açtık. Ücret yazmış olmakta buradaki tek düşünce vatandaşların dikkatini çekmek içindi ve dikkatleri çektik. Dert dinledik ve insanların iletmek isteyip iletemedikleri sorunları not ettik” ifadelerini kullandı.


Neşet Bodur ve Şakir Gürdal, iki farklı noktaya açtıkları stantlarda ücret tarifesini "aile sorunları 3 TL, aşk sorunları 5 TL, iş yeri sorunları 4 TL, havadan sudan 5 TL ve selam vermek 50 kuruş" olarak belirledi.




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