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24 Şubat 2018 14:24

Dilek Feneri’ni bir türlü uçurmayı beceremeyince...

Giresunlu bir vatandaş şehir merkezinde elindeki Dilek Feneri’ni uçurmayı başaramayınca sinirlerine hakim olamayarak uçmayan Dilek Feneri’ni tekmeledi.

Dilek Feneri’ni bir türlü uçurmayı beceremeyince...

24 Şubat 2018 14:24

O anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, çevredekilerin gülüşlerine sinirlenen şahıs alandan hızla uzaklaştı.


Giresun Atatürk Alanı’na elinde bir Dilek Feneri ile gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, Dilek Feneri’ni uçurmaya çalıştı. Ancak tüm çabalarına rağmen Dilek Feneri bir türlü havalanmadı. Dakikalar geçtikçe sinirlenen şahıs, Dilek Feneri havalanmayınca sinirlerine hakim olamayarak Dilek Feneri’ni tekmeleyerek çevredekilerin kahkahaları arasında alandan ayrıldı. O anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Öte yandan Dilek Feneri’ni internet üzerinden satış yapan firmalar ise Dilek Feneri’nin doğru bir şekilde uçurmak için şu önerilerde bulunuyor:


"Dilek Feneri’ni uçurabilmeniz için en az iki kişi olmanız gerekir. Dilek fenerini dikkatli bir şekilde ambalajından çıkartınız. Yuvarlak çemberinden tutarak elinizde sağa ve sola sallayın. İçerisine hava girmesini sağlayın. Bu şekilde feneri açmış olacaksınız. Alt kısmında bulunan çemberdeki telin ortasına içinden çıkan mumu yerleştiriniz. Bir kişi ayakta durarak dilek fenerinin üst köşelerinden tutar iken, diğer kişide dizlerin üstünde çömelerek aşağı doğru sarkan fenerin altındaki mumu yakmaya başlayacak. İçerisindeki bu erimeyen özel mumu yandıkça ısı vermeye başlayacak ve bu sayede balonun içi sıcak hava ile dolacaktır. Belli bir süre sonra sıcak havanın etkisi ile artık kendiliğinden uçmaya başlayacaktır."




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