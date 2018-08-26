Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Ayar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ayar, Bektaş yaylasından Bulancak ilçesine gelirken Tekmezar köyü mülki sınırları içerisinde pat pat diye tabir edilen tarım aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Ayar, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Hava Kurumu Giresun Şube Başkanlığı görevlerini yürütüyordu.

Giresun’un sevilen isimlerinden olan Ayar’ın vefatı üzüntüyle karşılandı.