Diğer
Kategoriler
26 Ağustos 2018 18:19

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ayar (51), kullandığı pat pat tarım aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

26 Ağustos 2018 18:19

Ayar, olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ayar, Bektaş yaylasından Bulancak ilçesine gelirken Tekmezar köyü mülki sınırları içerisinde pat pat diye tabir edilen tarım aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Ayar, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Hava Kurumu Giresun Şube Başkanlığı görevlerini yürütüyordu.


Giresun’un sevilen isimlerinden olan Ayar’ın vefatı üzüntüyle karşılandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç