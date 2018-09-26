DKMP Giresun Şube Müdürü Kuduban: “Doğayı böyle seven bu bölgeye gelmesin”

Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, yayla ve ormanlardaki kirliliği kameraya kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. ‘Doğayı seviyorum' diyerek gelen insanların bölgeyi kirlettiklerini belirten Kuduban, "Gelmesin bu tip doğayı seven insan, bölgemize gelmesini istemiyoruz” dedi.

Eline aldığı çöp poşeti ile ormanlık alana giren DKMP 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, tek tek her ağacın çevresini, çalılığın içini temizledi. Bu esnada yaylaların ve ormanların temiz bırakılmasına yönelik uyarılarda bulunan Kuduban, çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun zamandan beri yaylalarda ve orman içerisindeki çöp sorunlarıyla ilgili bazı duyurular yaptıklarını belirten Kuduban, “Yaylaları belki İŞKUR elemanlarına, belki diğer işçilerimize temizletiyoruz, açık mera alanlarını temizletiyoruz ama orman içindeki çöp bu şekilde devam ederse acaba ne yapacağız bilemiyorum. Oraları ne temizleyecek insanımız var ne de temizleyecek işçimiz var. Ne yazık ki içler acısı. İnişdibi bölgesinde ve Kulakkaya Yaylası'na yakın bir yerde Hanyanı dediğimiz bir orman içerisindeyiz. Burada vatandaşımız ‘doğayı seviyorum' diye buraya gelmiş, ‘doğada piknik yapacağım, doğada nefes alacağım, çünkü doğayı seviyorum' demiş ama ne yaptığının farkında değil. Gelmesin bu tip doğayı seven insan, bölgemize gelmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitimin her zaman şart olduğunu ama insanlara ceza kesmeden, ceza olmadan bunun çözümünün olmadığını kaydeden Kuduban, şöyle devam etti:

“Üzülüyoruz, yüreğimizden birkaç parça kopuyor. Bölgemize, ormanımıza ve doğamıza içimiz gidiyor. Lütfen doğayı kirletmeyelim, malzememizi alalım poşetimize toplayalım ve götürelim. Bunları burada temizleyecek kimse yok. Seneye geleceksiniz buraya ve buranın bu şekilde olduğunu göreceksin, başka yere gideceksiniz. Orayı da öyle yapıp gideceksiniz ve bu böyle tüm ormanlar kirlenen kadar devam edecek.”