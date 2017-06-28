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28 Haziran 2017 14:12

Doğu Karadeniz yaylalarını pedal çevirerek gezdiler

Maceracı iki bisiklet tutkunu 150 kilometrelik mesafeyi kat ederek 2 bin 409 rakımlı Kop dağı ve 2 bin 330 rakımlı Soğanlı dağlarına bisikletle tırmandı.

Doğu Karadeniz yaylalarını pedal çevirerek gezdiler

28 Haziran 2017 14:12


Görele Bisiklet Kulübü kurucusu Serkan Namazcı ve Bayburt Bisiklet Sporu Kulübü üyesi Çetin Aksak Doğu Karadeniz yaylalarında doğa ve bisiklet turu gerçekleştirdi. İlk durakları Bayburt’un 2 bin 330 rakımlı Soğanlı dağı olan maceracılar buradan, Trabzon ve Gümüşhane yaylalarında pedal çevirdiler.


Yaptıkları doğa ve bisiklet turuyla ilgili bilgi veren Görele Bisiklet Kulübü Kurucusu Serkan Namazcı “Ramazan bayramı nedeniyle Kop Dağı Şehitlik Anıtını ziyaret ettikten sonra Bayburt’tan başlayarak 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Dağına tırmanış gerçekleştirdik. Oradan Ruslar’ın elle yaptıkları Derebaşı virajları D 915 Karayolu ile Çamlıbel Beldesi’nden Uzungöl’e ulaştık. Buradan Gümüşhane, Torul, Özkürtün, Kürtün, Doğankent ve Tirebolu ilçesinden sonra turumuzu Giresun’un Görele ilçesinde noktaladık" dedi.




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