Doğu Karadeniz’de 16 düzenli katı atık depolama alanı belirlendi

DOKAP, 2014-2018 Eylem Planının, Kentsel Gelişme ve Altyapı başlığı altında tanımlanan “DOKAP Bölgesi Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon illeri, “Düzenli Depolama Alanları için yer tespiti çalışması ve alternatif katı atık bertaraf sistemleri araştırma projesi” tamamlandı.

Projeye göre, bölgede ulusal ve uluslararası mevzuata uygun, çevresel ve sosyolojik kriterleri sağlayan toplamda 40 adet uygun düzenli katı atık depolama alanı yeri belirlendi. Belirlenen 40 yerden her il için 2 tane olmak üzere 5 bölgede 16 en uygun düzenli katı atık depolama alanı belirlendi.

Projenin tamamlanmasıyla alakalı DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Projeyi eylem planımıza koymamız, bölgemizin katı atık yönetiminde yaşadığı sosyolojik, çevresel ve ekonomik sorunları en aza indirgeyebilmek öngörüsüyle olmuştur. Akabinde proje ile ilgili bölge üniversitelerimizden teknik proje teklifleri alınmış, gerek bakanlığımız ve gerekse yönetim olarak bizlerin değerlendirmeleri sonucunda projenin, bölgemizin en köklü üniversitesi olan Karadeniz Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ve Giresun Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 2016 yılı Ocak ayında başlayan projemiz, Başkanlığımız ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü, GISLab Araştırma Geliştirme Laboratuvarı iş birliğiyle yaklaşık 20 ayda tamamlanmıştır. Proje, kapsadığı alan bakımından bölgemizde gerçekleştirilen en büyük projelerden biridir. Çalışma alanı yaklaşık 49 bin kilometre olan ve ayrıca birçok farklı meslek disiplinin de projeye katkı sağladığı böyle büyük bir projenin başarıyla tamamlanması ile bölgemiz ciddi katkılar elde etmiştir. Bu proje ile bölgemizde enerji üretimi de yapılabilecek düzenli katı atık depolama alanlarını, atık yakma tesisi 4 alanlarını ve kompost tesisi alanlarını bilimsel yöntemlerle ve çok disiplinli çalışmalar sonucunda optimum olarak belirlemiş olduk. Proje sonucunda bölgede ulusal ve uluslararası mevzuata uygun, çevresel ve sosyolojik kriterleri sağlayan toplamda 40 adet uygun düzenli katı atık depolama alanı yeri belirlenmiştir. Bu bağlamda ilgili kurum ve kuruluşların ve hatta belirlenen dış paydaşlarında görüşleri alınmıştır. Her il için proje bütçesi çerçevesinde iki adet olmak üzere, 5 bölgede toplam 16 en uygun düzenli katı atık depolama alanı belirlenmiştir” dedi.

"Atıklar ekonomiye kazandırılacak"

Proje kapsamında, bölgenin mevsimlik atık kompozisyonları çalışmaları da hem Ondokuzmayıs Üniversitesi hem de TÜBİTAK tarafından yapılan çalışmalarla net olarak ortaya koyulduğunu kaydeden Başkan Ekrem Yüce, “Artık atık envanterlerimiz elimizde bilimsel olarak mevcut durumda. Belirlenen yerlerimizle ilgili her türlü, çevresel, sosyolojk, sismik, jeolojik, depremsellik analizler tamamlandı. Bu aşamada belirlenen yerler için meteorolojik verilere bağlı koku analizleri de tamamlandı. Ayrıca şunu belirtmem gerekir ki, bu proje ile bölgenin konumsal veri altyapısı 6 güncel bir yapıda oluşturuldu. Bu konumsal veri tabanı bölgesel diğer faaliyetlerde bundan sonra rahatlıkla kullanılabilecektir. Ayrıca, bu alanlarda kurulacak tesisler, sadece çevre kirliliğini önlemekle kalmayıp atıkların yakılması ile metan gazından elde edilecek enerji sayesinde ülkemizde ve bölgemizde gün geçtikçe artan enerji tedarik sorunlarına da katkı sağlamış olacaktır. Bunların yanı sıra, toplumun ve bölge insanımızın düzenli katı atık depolama tesislerine karşı bakış açısı dikkate alındığında, devletin bu alanların yönetimine kayıtsız kalmadığı, bilimsel kriterler ışığında doğru çözümler üretebildiği, sızıntı, koku ve çevresel zararların önlenmesi konusunda politikalar geliştirdiği ve bu anlamdaki çalışmaları desteklediğini bilmek, halkın devlete olan güvenini daha da artıracaktır. Ayrıca, belirlenen düzenli katı atık depolama alanları için, teknoloji ekibi, arazi yönetimi ekibi, çevre ekibi, yer bilimleri ekibi, planlama ve sosyoloji ekibi olmak üzere altı farklı çalışma ekibi alan/arazi çalışmaları yapmış, model üzerinden belirlenen yerler ayrıntılı olarak incelenmiş ve analiz edilmiştir. Böylece etkili arazi yönetimi, çevresel değerlendirmeler, sismik ve jeolojik analizler, planlama ve 8 sosyolojik analizler yapılarak konum belirlendiği için tarımsal faaliyetlerin aksamaması, verimli toprakların bu süreçte kullanılmaması, ekonomik değeri yüksek ormanlık alanların tahrip edilmemesi suretiyle bölge ekonomisine de katkı sağlanmış oldu. Projemiz bölgemize farklı katma değerler de sağlamış oldu. Bu proje ile atıkların ekonomiye kazandırılması için alternatif bertaraf yöntemleri belirlenmiştir” şeklinde konuştu.