Selçuklular’ın Anadolu’da beylik olduğu dönemlerde yapıldığı tahmin edilen Şebinkarahisar’ın Avutmuş mahallesindeki Behramşah Camisi, Karadeniz’deki ilk Türk eseri olarak biliniyor. Günümüze kadar bir çok restorasyonla değişikliğe uğrayan cami son olarak bir restorasyon daha geçirdi.

Selçuklular’ın camiiyle birlikte ilçelerinde han ve hamam da yaptırdığını ancak sadece caminin ayakta kalabildiğini ifade Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı “Türkler Anadolu’ya 1071 yılında giriyor ve yaklaşık 100 yıl sonra buralara kadar ilerliyorlar. 1184 yılında ise bu caminin yapıldığı biliniyor. Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan bu cami Mengücekli Beyi Behramşah tarafından yapılıyor. Camiiyle birlikte buraya han ve hamamlar da yapılıyor fakat günümüze sadece bu cami ayakta kalabiliyor. Çeşitli dönemlerde tadilat yapılan cami en önemli restorasyonunu 1939 yılı depreminde zarar görünce yapılıyor. Son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tekrar onarılarak bugün ibadet hizmeti vermektedir” dedi.

Cami imamı Ömer Gökdemir ise yaptığı açıklamada “Cami, üç kubbeli son cemaat yeri ile tek kubbenin örttüğü harem kısmından meydana gelir. Yapı, yol seviyesinden aşağıda olduğu için avluya taş bir merdivenle inilir. İki sütunun üç bölüme ayırdığı son cemaat yerinin solunda minare kaidesi bulunur. Tuğla olan minare yıkılmıştır. Ana kubbe yan duvarlar ve köşeler üzerine yerleştirilmiş kemerlerle taşınmaktadır. Mihrap sade bir niş şeklindedir. Minber ve derin ahşap mahfil yenidir. Çeşitli dönemlerde tadilatlar geçiren cami Akkoyunlu’nun devlet Selçuklu’nun Beylik dönemlerinde yapılmıştır. Bu bölgeyi İslamlaştırmak için gelindiğinde zaferle sonuçlanmasında bu cami yapılmıştır. Bu cami Karadeniz’de ilk Selçuklu eserlerinden birisi olarak bilinmektedir” diye konuştu.