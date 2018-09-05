’Dolar’ balıkçıları da vurdu

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, “Biz balıkçıların aldığı tüm av malzemeleri hepsi dolar endeksli onun için bu sezon öncesi bizi en çok zorlayan o oldu” dedi.

1 Eylül itibari ile başlayan av sezonunun ilk 4 gününün istedikleri şekilde gittiğin belirten Arslan, vatandaşın bu sene en ucuz balığı yiyeceğini kaydetti. Şu an balığın en ucuz besin kaynağı olduğunu vurgulayan Hamdi Arslan, “Bu yıl sezonun ilk 4 günde gördüğümüz kadarıyla beklentilerimiz doğrultusunda gidiyor avcılık. Şu an Karadeniz’in tüm alanlarında palamut avcılığı devam ediyor. Palamut yoğunluğu geçtiğimiz senelere göre çok çok iyi ve ucuz. Şu anda 500, 600 gramlık balıklar tezgahlarda tanesi 7,5 liradan satılıyor. En önemli besin kaynağımız balık bugün 1 kilo etten ucuz. Bu yıl Karadeniz’in doğusundan, batısına kadar palamut balığı var. Hava şartları da uygun gittiği sürece palamut avcılığı bu sene daha uzun sürebilir” dedi.

“Hamsi için konuşmakta erken avlama ta erken”

Vatandaşlarının merakla beklediği hamsi içinse şu an için konuşmanın erken olduğunu ifade eden Arslan, uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Palamut balığının denizlerde bol olduğu zamanlarda hamsinin az olduğunu dikkat çeken Arslan, “Şuan hamsi için bir şeyler söylemek içinde çok erken, avlamak içinde çok erken ama şu bir gerçek ki palamut denizde bol olduğu zaman hamsi çok verimli olmuyor. Hamsi bu dönemlerde genelde kısa bir artıştan sonra yeniden azalmaya başlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Hamsinin erken avcılığına karşıyız” diyen Arslan, “Hamsi en az Ekim ayı ortalarından sonra olursa Kasım ayında avlanılmaya başlanılsın. Şu an avlanan hamsi suların sıcak olduğu için lezzeti olmuyor ama en önemlisi erken başlanan hamsi avcılığı sonrası uzun vadede av beklediğimiz hamsi kıyılarımız terk ediyor. Hamsi için hem lezzet bakımından hem de uzun vadeli avcılık bakımında uygun tarihler Ekim aynın ortası ve Kasım ayı başlangıç tarihi olmalıdır” diye konuştu.

Doların balıkçıları da etkilediğine değinen Hamdi Arslan, şunları söyledi:

“Balıkçıları bu sezon en çok maliyetler yordu. Çünkü balıkçılar olarak bizlerin alış veriş yaptığımız, kullanmış olduğumuz araç ve gereçler hepsi dolara endeksli. Yani geçen yıl 50 liraya aldığımız malzemeyi bu sene 100 liraya alıyoruz. Bizim bu sezon en büyük sıkıntımız bu.”