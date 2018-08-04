Düğün magandalarının kurşunu dede ve torununa isabet etti

Dede Eşref Yanar ayakta tedavi edilirken, torunu Beril Yanar ise vücudunda kalan kurşun ise ameliyat ile alınacak.

Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Eynesil ilçesinde Eşref Yanar torunu ile bir akrabalarının düğününe katılmak için Ören Beldesi’ne gitti. Düğün alanına geldiği sırada torununu kucağına alarak arabadan inen dede Eşref Yanar ve torunu Beril Yanar nereden geldiği belli olmayan kurşunların hedefi oldu. Olayın ardından Eynesil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan dede ve torun tedavi altına alındı. Dede ayakta tedavi edilirken, küçük torunu ise omzuna isabet eden kurşunun çıkartılması için Giresun’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.