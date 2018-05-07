WHO’nun standartlarına göre yapılan açıklamada Türkiye’de 81 il arasında sadece Giresun’da hava kirliliği sınırın altında olduğu bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, şehirde doğalgaz yayımı için mücadele verdiklerini söyledi. Giresun’daki 9 yılık çalışma sürecinde yeşil alanı iki katına çıkardıklarına değinen Aksu, “Giresun’da doğalgazın yaygınlaşması için büyük bir mücadele veriyoruz. Eğer sıkıştırıp, takipçisi olmasaydık, bugün bu seviyelere gelemezdik. Doğalgaz çalışmalarının belediyemize ilave getirdiği ekonomik fatura 50 milyon liranın üzerindedir. Yeni yaptığımız yollardan dahi doğalgaz geçirdik. Ayrıca 9 yılda yeşil alanları neredeyse iki katına çıkardık, bu sürede 45 yeni park yaptık. 20 binin üzerinde ağaç diktik. Tabi ki bunların sonunda Giresun’un havası temizlendi” dedi.

Belediye olarak temiz bir şehir oluşturduklarını kaydeden Aksu şöyle devam etti:

“Giresun’un denizi, eşsiz güzellikteki yaylaları, dört bir yanımızın fındık bahçesi olması bu sonucun alınmasında önemli etkenleri oluşturuyor. Biz belediye olarak temiz bir şehir oluşturduk. Giresun havasının yanında kent temizliğinde Türkiye’de örnek şehirler arasında ilk sıralardadır. Dünyanın en kaliteli fındığı boşuna Giresun’da yetişmiyor. Havası temiz olan Giresun bu önemli özelliğini sağlık turizmi açısından değerlendirmelidir.”

Avrupa’nın en kirli 10 şehrinden 5’i Türkiye’de

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada ise havası en kirli 3 şehir ise, Batman, Hakkâri ve Gaziantep oldu. Verilere göre Avrupa’da havası en kirli 10 şehirden 5’i Türkiye’de yer alıyor. Avrupa’nın havası en kirli şehirleri arasında birinci sırada Sırbistan’dan Novi Sad bulunurken; 4, 5 ve 6. sırada Batman, Hakkâri ve Gaziantep, 9 ve 10. sırada ise Siirt ve Afyon bulunuyor.