Toprak altında yetiştiği için ülkemizde pek fazla tanınmayan ancak dünyada gıda ve kozmetik pazarlarında binlerce avroya kadar alıcı bulan trüf mantarının ilçe ekonomisine kazandırılması planlanıyor.

Alucra ilçesine bağlı Bölükçam Orman İşletme Şefliğince ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Topçam mevkiinde 2 hektar araziye trüf mantarı aşılandı.

Giresun’un Alucra ve Çamoluk ilçe sınırlarında varlığını tespit ettiklerini belirten Alucra Bölükçam Orman İşletme Şefi Fatih Çöpoğlu, trüf mantarının çok değerli bir ihraç ürünü olmakla birlikte lezzetli bir yemeklik mantar türü olduğunu belirtti. Alucra ilçesinde 2 hektar araziye trüf mantarı aşılanmış olan meşe fidanlarının toprakla buluşturulduğunu sözlerine ekleyen Çöpoğlu "Protein değeri etten daha yüksek olan ve az bulunan trüf mantarının ekonomik değeri çok yüksek bir odun dışı orman ürünüdür, eğer planlandığı şekilde yetiştirilebilir ve Alucra ilçe halkı tarafından yeterince korunup sahiplenilirse yöre halkı için bacasız fabrika durumunda olacaktır. Maddi kazancı oldukça yüksek olan bu mantar çeşidi için Alucra arazileri oldukça müsait olup, ilçede yaşayanlar için önemli bir kazanç kaynağı olacaktır" dedi.