Giresun Şubesi tarafından düzenlenen programda konuşan Atilla Olçum, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen’in yetkili olduğu 9 yıllık dönemde koca bir sıfır çektiklerini söyledi.

Eğitim Bir-Sen’in kuruluş günlerinde yaşanan sıkıntıları anlatan Olçum, “ Bir zamanlar şube yönetim kurulu listesini bile oluşturacağımız zaman kapı kapı gezip listeye yazmak için yalvardığımız günlerden hamd olsun bugün Giresun’un en büyük salonuna sığmayan bir teşkilat olmuşuz. Bugünlere gelişimizde sağına ve soluna bakmayan ve bende varım düsturuyla bu sürece katkı sunduğunuz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında geçmişi anlatacağını ve o günlerden bugünlerin fotoğrafını ortaya koyacağını belirten Olçum, “2001 yılında dönemin bakanların makam araçlarının bagajında sendikalardan istifa formu taşıdığı, gittikleri illerde bürokratlara, ‘bagajda ki formları akşama kadar dolu istiyorum’ talimatlarını verdiği günlerden bugünlere geldik. Ben o günlerde Mersin’de sendikacılık yaparken 2003 yılında İl Milli Eğitim Müdürüne mutabakat metni getirdiğimizde sağımız da ki sendikanın 6 bin 500 solumuzda ki sendikanın 6 bin ve bizim Eğitim Bir Sen’inde 254 üye sayısına imza attığı günü hatırlıyorum. Ben biliyorum ki 20 bin eğitim çalışanın bulunduğu Mersin’de benim gibi düşünen, hayata benim gibi bakan insan sayısı 254’den fazlaydı ama biz 254 kişiydik resmiyette. Bugün hamd olsun Türkiye’nin 81 ilinde 950 ilçesinde 130 şubesi ile eğitim alanında 450 bin memur sen üye sayısıyla 1 milyon üye sayısıyla emek ve çileyle fert sayımızı çoğalttık ve hamd olsun bugün geldiğimiz noktada kurumsallaşmamızı tamamladık” ifadelerini kullandı.

Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen’i eleştiren Atilla Olçum sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hükümetle 2001’den 2010 yılına kadar tam 9 defa toplugörüşme yapıldı ve bu toplu görüşmelerin ilk 4’ünde Eğitim Sen 5’inde Türk Eğitim Sen yetkili sendika olarak bizi temsil etti. Gittiğim her yerde soruyorum Eğitim Sen’in yetkili olduğu 4 yılda boyunca eğitim çalışanları adına ne istedi ve ne aldı? Cevabı koca bir sıfır. Türk Eğitim Sen yetkili olduğu 5 yılda eğitim çalışanları adına ne istedi neyi aldı? Koca bir hiç. 9 yılı koca bir sıfırla geride bıraktılar 2011 yılında aldığımız yetki ile ya yasa, ya masa diyerek masaya oturmayan sizi iradenizi ipotek koydurmayan ve bu şekilde tarihe geçen bir sendika olduk hamd olsun. 2012 yılında toplu sözleşme yasası çıkınca masaya oturduk dönemin bakanı Ömer Dinçer’in meslek hayatımız noktasında bizi soktuğu sıkıntıyı hepimzi biliyoruz. Yetmez gibi sorun yaşadığımız süreçte 2012’inin 23 Mayıs’ında masadayken masadan kalkan iş bırakma eylemi yapıldı.”