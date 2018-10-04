Eğitim ve bilime yaptığı katkılar plaketle ödüllendirildi

Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Türkmen, Duroğlu Belediye Başkanı Murat Kılıçaslan'ı makamında ziyaret etti.

Duroğlu'nda ikinci döneminde de gözle görülür ve hatırı sayılır hizmetlere imza atan Başkan Kılıçaslan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyarette Dekan Türkmen, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Giresun Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı'na yapmış olduğu katkılardan dolayı Murat Kılıçaslan'a teşekkür belgesi takdim etti.

Ziyaretin ardından bir açıklamada bulunan Başkan Kılıçaslan “Öncelikle nazik ziyaretlerinden dolayı Dekanımız Profesör Doktor Mustafa Türkmen'e teşekkür ediyorum. Bizler memleketimizin değerli insanlarının elimizden geldiğince her zaman yanındayız. Çünkü bu birikim ve ilimle donanmış kişiler kolay yetişmiyor. Kendilerine çalışmalarında başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum” dedi.