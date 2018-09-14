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Eğribel Geçidi dolu yağışıyla beyaza büründü

Giresun ile Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı Eğribel Geçidi’nde dolu yağışı etkili oldu.

Giresun ile Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı Eğribel Geçidi'nde dolu yağışı etkili oldu.


Öğle saatlerinden sonra etkisini gösteren dolu yağışıyla 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, beyaz örtüsüne büründü. Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas'a ulaşımının sağlandığı karayolu üzerindeki Eğribel Geçidi'nde etkili olan dolu yağışında bazı sürücüler otomobillerini yol kenarına çekerek fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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