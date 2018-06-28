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28 Haziran 2018 14:14

Eğribel Geçidi’nde trafik kazası: 2 yaralı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Eğribel Geçidi’nde trafik kazası: 2 yaralı

28 Haziran 2018 14:14


Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçesinden Giresun istikametine gitmekte olan Sefa Polat (44) yönetimindeki panelvan tipi araç, Eğribel Geçidi’nde kaza yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu araç 100 metrelik şarampole yuvarlandı. Araçta yolcu olarak bulunan Abdulkadir Şanal (38) ile şoför Sefa Polat yaralandı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan Abdulkadir Şanal ve Sefa Polat ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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