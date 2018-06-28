Eğribel Geçidi’nde trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçesinden Giresun istikametine gitmekte olan Sefa Polat (44) yönetimindeki panelvan tipi araç, Eğribel Geçidi’nde kaza yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu araç 100 metrelik şarampole yuvarlandı. Araçta yolcu olarak bulunan Abdulkadir Şanal (38) ile şoför Sefa Polat yaralandı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan Abdulkadir Şanal ve Sefa Polat ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.