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23 Ağustos 2018 12:55

Ekolojik Pazar Projesiyle organik tarım değer kazanıyor

Dünyada organik tohumların yüzde 90’nının yok olduğu ileri sürülürken Şebinkarahisar’ın Tamzara Mahallesi’ndeki çiftçiler organik tarım geleneklerini yaşatmaya çalışıyor.

Ekolojik Pazar Projesiyle organik tarım değer kazanıyor

23 Ağustos 2018 12:55


Tohumların geçmişi günümüze, günümüzü geleceğe taşımak adına çok önemli olduğunu ifade eden Ziraat Teknikeri Yıldız Kaya, organik tarımın “Ekolojik Pazar” projesiyle daha da önem kazandığını söyledi.


Organik tarım konusunda yöredeki çiftçilere rehberlik eden Ziraat Teknikeri Yıldız Kaya, "Mahallemizdeki çiftçiler yüz yıllardır süre gelen organik tohumlarla tarım yapmaktaydı. Bu nedenle komşu il ve ilçelerde mahallemizde yetiştirilen ürünler daha çok tercih edilmekteydi. Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği ve Şebinkarahisar Belediyesinin Ekolojik Pazar Projesiyle bu ürünlerimizin daha da kıymetleneceği bizi mutlu etmektedir. Çiftçilerimiz sürdürdükleri geleneksel tohumlarıyla üretim yapmanın ne kadar önemli olduğunu daha da çok anlamış olacaklardır. Dünyada organik tohumların yüzde 90’ının genetiğinin bozulduğu ifade ediliyorken, Tamzara’daki çiftçilerin yüzyıllardır geçmişi olan tohumlarla üretim yapması daha da önem kazanıyor. Ekolojik Pazar Projesiyle de bu ürünlerin kıymetleneceği ve pazarlama sorununun bulunmayacağı görülüyor" dedi.




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