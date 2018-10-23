Elektrik akımına kapılan muhtar hayatını kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyünde elektrik akımına kapılan köy muhtarı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, köy muhtarı Bülent Baş, elektrik direğinde lamba değiştirdiği sırada akıma kapıldı. Köylüler tarafından hareketsiz halde direğin dibinde bulunan Baş, ilk müdahalenin ardından Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan köy muhtarının cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Güvenlik güçleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.