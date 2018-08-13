Emniyetten bayram öncesi huzurevi sakinlerine moral ziyareti

Huzurevi sakinlerini ziyaretinde tek tek yaşlıların elini öperek sohbet eden Aktaş, yaşlılara çiçek ve hediye paketi verdi. Kurban Bayramı öncesi huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, hayır dualarını almayı istediklerini kaydeden Aktaş, her daim halkın içinde olduklarını ifade etti.

Her zaman yaşlıları ziyaret etmek istediklerini ama yoğun programlardan dolayı bugüne nasip olduğunu belirten Aktaş, “Onlar bizim toplumumuzun yapı taşları. Onlardan alacağımız hayırlı duaları bizim en büyük gücümüz. Teşkilat olarak her zaman yanlarındayız. Ne ihtiyaçları varsa biz onların evlatları, torunları olarak temin etmeye hazırız” dedi.