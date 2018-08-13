Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 17:53

Emniyetten bayram öncesi huzurevi sakinlerine moral ziyareti

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek bayram öncesi yaşlılara moral verdi.

Emniyetten bayram öncesi huzurevi sakinlerine moral ziyareti

13 Ağustos 2018 17:53


Huzurevi sakinlerini ziyaretinde tek tek yaşlıların elini öperek sohbet eden Aktaş, yaşlılara çiçek ve hediye paketi verdi. Kurban Bayramı öncesi huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, hayır dualarını almayı istediklerini kaydeden Aktaş, her daim halkın içinde olduklarını ifade etti.


Her zaman yaşlıları ziyaret etmek istediklerini ama yoğun programlardan dolayı bugüne nasip olduğunu belirten Aktaş, “Onlar bizim toplumumuzun yapı taşları. Onlardan alacağımız hayırlı duaları bizim en büyük gücümüz. Teşkilat olarak her zaman yanlarındayız. Ne ihtiyaçları varsa biz onların evlatları, torunları olarak temin etmeye hazırız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç