Yaz meyveleri yavaş yavaş olgunlaşıp reçel ve pekmez yapmak için uygun hale gelmeye başladığı bugünlerde Giresun’da Mustafa Kılıç ise sıradışı bir yöntemle en doğal pekmez ve reçel üretimi yaparak dikkat çekiyor.

Lezzetli bir pekmez ve reçel yapmanın sırrının güneş ışığı olduğunu anlatan Kılıç, “Meyvelerin diri kalması ve rengini kaybetmemesi benim için çok önemli. Bunu da ancak çok az ön pişirmeden sonra güneşte çektirerek elde ediyorum. Bu sayede pekmeze veya reçele hiç su ilave etmeden sadece meyvenin kendi bıraktığı suyla pişirmenin yanı sıra, kıvamını da tam istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Özellikle yaz meyvelerinin tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde yapıldığında güneşte çektirildiği için şekerlenme de yapmıyor” dedi.

Güneşte bekleterek pekmez yapmanın tarifini de anlatan Kılıç, “Lezzetli bir dut veya armut pekmezinin en büyük sırrı kokusunu ve rengini güneşten almış olmasıdır. Birde güneşte çektirerek kıvam almasını sağlamaktır. Böylece tadı kokusu ve kaynamadığı için bozulmayan rengiyle nefis bir pekmez olur. Meyveleri güneşe koyarak suyunu salmasını bekleyin. Suyunu saldıktan sonra 10 dakika kadar yüksek ateşte sonrasında kısık ateşte suyu biraz kıvam alana kadar pişirin. Bu arada köpüklerini bir kevgirle almayı unutmayın. Ateşten almadan önce limon suyunu ekleyin, bir taşım daha kaynatın. Ateşten aldıktan sonra, bir tepsiye boşaltın ve güneşte çektirmeye bırakın. Arada karıştırarak, tercih ettiğiniz kıvama gelinceye kadar 2-4 gün arası, dilerseniz daha fazla güneşte bekletin. Sonrasında bir kavanoza aktarın” ifadelerini kullandı.

Kılıç, yaptığı pekmez ve reçellerden kendi ihtiyacı kadarını ayırdıktan sonra geri kalanı satarak aile ekonomisine katkı sağladığını da sözlerine ekledi.