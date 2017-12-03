Engellilerden, farkındalık yürüyüşü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla eski cezaevi mevkiinden başlayan "Engelsiz bir hayat istiyoruz", "Her insan engelli adayıdır", "Sevginizle engelleri aşacağım", "Engellilere saygı, insanlığa saygıdır", "Ayrımcılık istemiyoruz", "Biz engelliyiz, engelsizsiniz" gibi yazılı dövizlerle başlayan yürüyüş Atatürk meydanında son buldu.

Davul-zurna çalanların eşlik ettiği yürüyüşe esnaf ve vatandaşlar da destek verdi. Yürüyüşe ise Kaymakam Niyazi Ulugölge, Sosyal Hizmetler Merkezi yetkilileri, engelliler ve yakınları katıldı.

Yapılan yürüyüşün amacının toplumda farkındalık oluşturmak olduğuna vurgu yapan Kaymakam Niyazi Ulugölge, “Engellilerle sahip olduğumuz haklarda aynıdır. Bu hakların eşit bölüşümü için engellilere empati göstermeliyiz. Duyarlılık göstermeliyiz. Bunun güzel bir örneğini vatandaşlarımız bu yürüyüşte gösterdi ve çok mutluyuz. Umuyorum ilçemiz engelliler için bu duyarlılık ve yaklaşımla yaşanabilir bir şehir haline gelecek. Her alanda hayatlarını kolaylaştırmamız gerekirken onlara destek olmalıyız" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Kaymakam Ulugölge, Engelliler Derneği’nde ki resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.