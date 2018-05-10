Engellilerin oluşturduğu mehteran takımı Giresun sokaklarını inletti

Yürüyüşe engellilerden oluşan mehter takımı da renk kattı.

Debboy mevkiinden başlayan yürüyüş Gazi Caddesi boyunca devam ederek Atatürk Meydanı’nda son buldu. Yürüyüş boyunca engellilerden oluşan mehteran takımı “Ceddin deden, neslin baban” ve Fetih Marşlarını çalarak ilerledi. Atatürk heykeline çelenk bırakma töreni ile başlayan program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve konuşmalar ile devam etti.

Engeller adına konuşan Giresun Valiliği Engelli Hizmetleri Birimi sorumlusu görme engelli Yeter Aslan, Braille Alfabesi ile yazılmış olan metni okudu. Aslan, konuşmasında engellilerin sorunlarından ve engelliler haftasından söz ederek, herkesin bir engelli adayı olduğunu unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Aslan’ın konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Giresun İl Müdür Vekili Ali Resuloğlu ise, “Sosyal hukuk devleti anlayışıyla engellerin sorunlarını önemseyip, gerekli ve çağdaş hizmet modellerinin geliştirilmesi ve engellinin tüketen değil üreten bağımsız insanlar haline getirilmesi gerekmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından engellilerden oluşan mehter takımı çaldığı marşlar ile izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.