Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk görevine başladı

Giresun'un Espiye Kaymakamlığı görevine atanan Dede Musa Baştürk görevine başladı.

Espiye Kaymakam vekili Yusuf Akın'ın yurt dışına gitmesiyle boşalan yerine Erzincan vali yardımcısı Dede Musa Baştürk tayin oldu.

Önceliğin vatandaşa ve millete hizmet etmek olduğunu belirten Kaymakam Dede Musa Baştürk, "Bu güzel ilçede bulunmak ve halkımıza hizmet etme imkanı bulduğum için kıvanç duymaktayım. Görev sürem boyunca vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu yaşamaları ve sorunlarını çözme konusunda elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Kapımız ve gönlümüz tüm Espiyeli hemşerilerimize her zaman açıktır" dedi.