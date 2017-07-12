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12 Temmuz 2017 15:16

Espiye’de “Bir hayalim var” isimli Afrika belgeselinin gösterimi yapıldı

Giresun’un Espiye ilçesinde “Bir hayalim var” isimli Afrika belgesinin gösterimi yapıldı.

Espiye’de “Bir hayalim var” isimli Afrika belgeselinin gösterimi yapıldı

12 Temmuz 2017 15:16


Muammer Yılmaz ile Milan Bıhlmann tarafından hazırlanan ve Espiye Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda yapılan belgeselin gösterimine Espiye Kaymakamı Sultan Doğru, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Öztürk, Espiye Dernekler Fererasyonu Başkanı Temel Kahveci, daire amirleri, kurum müdürleri, okul müdürleri davetliler ile vatandaşlar büyük ilgiyle izledi.


Muammer Yılmaz, daha önce ‘80 günde parasız dünya” turu yaptığını belirterek, belgeselin ilk kez Espiye’de Trabzon ve İstanbul’da gösterime girdiğini söyledi.


Afrika’yı gezerek başkalarının hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, 7 ülke ve 8 bin kilometreyi otostop, otobüs ve uçak ile ilerlediklerini kaydetti.




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