Etlerle birlikte küflü ekmeği bile almışlar

Terör örgütü PKK'lı 3 terörist aç kalınca Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Güllüce köyünde bulunan kasap dükkanından geçtiğimiz 11 Eylül günü gece yarısı et çalmış ve yapılan ihbarı üzerine başlatılan operasyonda bölgeye yeni giren terörist grubun sorumlusu ‘Çiyager' kod adlı Serdar Bekmez isimli terörist ölü ele geçirilmişti. Bölgede operasyonlar sürerken kasap çalışanı Murat Çınar yaşadıkları olayı İHA'ya anlattı.

Dükkanın yan tarafındaki dinlenme odasında uyuduğu sırada çıkan sesler üzerine uyandığını belirten Çınar, “11 Eylül gece saat 23.00 gibi kahveden dükkana geldim. Her şey normaldi. 23.30 sıralarında ise dükkanı kapatıp dükkanın yanında olan odaya geçerek yattım. Gece önce bir tıkırtı duydum daha sonrada bir bardak kırılma sesi duydum uyandığımda 01.30 falandı. Kalktım kimseyi göremedim hemen ışıkları yakıp dışarı çıktım kimse yoktu, araba sesi falanda duymayınca hemen muhtarı ve jandarmayı aradım sonra komşumu aradım” dedi.

İhbarı üzerine bölgede operasyonun başlatıldığını kaydeden Çınar, “Sonrasında ise güvenlik güçlerimiz buraya geldi ve bazı izler buldular bunları takip ettiler. Dükkandan yaklaşık 3-4 kilometre mesafede orman içinde bir yerde çalınan etleri buldular” ifadelerini kullandı.

Dükkanda yaptığı ilk incelemede kasaya dokunulmadan direk yaşam malzemelerinin çalındığını gördüğünü vurgulayan Çınar “Dükkanı kontrol ettiğimde çekmece açılmamıştı. Sıradan bir hırsızlık gibi değildi öyle olsa parayı alırlardı ama onlar küflenmiş ekmeğe kadar almışlar. Dolaptaki 4 bütün bir de yarım kesilmiş kuzumuz alınmıştı” diye konuştu.