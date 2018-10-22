Eynesil Belediye Başkanı Somuncuoğlu'na ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' suçundan hapis cezası

Giresun'un Eynesil ilçesi Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek ve Kullanmak" suçundan Görele Asliye Ceza Mahkemesince 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alınan bilgiye göre, Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu, 2017 yılı Ağustos ayında Eynesil AK Parti İlçe Başkanlığı aday belirleme sürecinde iddiaya göre adaylardan B.G. isimli şahsın AK Parti İlçe Başkanı olmasını engellemek için Görele Adliyesi'nde görevli bir memurdan gizlice aldırdığı sabıka kaydını koordinatör milletvekiline ulaştırdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından B.G'nin suç duyurusu üzerine Görele Savcılığınca başlatılan soruşturmada kamera görüntüsü alınıp olaya karışan kişilerin ifadelerine başvuruldu. Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu suça konu belgeyi gizlice aldırdığını ve kullandığını mahkemede kabul etti.

Mahkeme sanık Somuncuoğlu'nu işlediği suçtan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, daha önce de başka suçlardan cezası olan Başkan Somuncuoğlu, cezası paraya çevrilmedi.

Öte yandan Başkan Coşkun Somuncuoglu'nun cezası kesinleştiği taktirde 1 yıldan daha fazla hapis ceza aldığı için belediye başkanı seçilme şartını kaybedecek.