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FETÖ'den tutuklanan emniyet müdürü ülkücü kimliğine bürünmüş

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan ve Ankara’da yakalanarak gözaltına alanın eski Giresun Emniyet Müdürü Hükmet Bulak’ın kendisini gizlemek için ülkücü bir kimliğe büründüğü ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan ve Ankara'da yakalanarak gözaltına alanın eski Giresun Emniyet Müdürü Hükmet Bulak'ın kendisini gizlemek için ülkücü bir kimliğe büründüğü ortaya çıktı.


26 Ekim 2016'da emniyet teşkilatından ihraç edilerek rütbeleri alınan ve ByLock kullanıcısı olmaktan aranan eski Giresun Emniyet Müdürü Hükmet Bulak, Ankara'da yakalanmasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kendisini gizlemek için ülkücü bir kimliğe bürünen Bulak'ın 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ üyesi emniyet mensuplarının tayinlerini engellediği, kapatılan Bugün TV'de katıldığı programlarda terör operasyonlarını ve tayinleri eleştirdiği tespit edildi. Öte yandan, Bulak'ın kardeşi İhsan Bulak'ın FETÖ'ye bağlı pazarlama şirketinde çalıştığı ve Hikmet Bulak'ın FETÖ'nün gelir kapısı olan Aysa Termal Tatil Köyü'nde geçmiş tarihlerde konaklama yaptığı da öğrenildi.

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