Hediye karşısında duygulanan Erzik, “Hayatımın en şaşırtıcı ve en anlamlı ziyaretlerinden ve hediyelerinden birisi oldu” dedi.

Aynı zamanda bir resim sanatçısı olan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, uzun yıllar FİFA Asbaşkanlığı yapmış olan ve aynı zamanda hem FİFA Hem de Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı olan Şenez Erzik’i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Milletvekili Sabri Öztürk, Erzik’in Giresun’un Zeytinlik semtinde doğduğu evin tablosunu kendisine hediye etmek istediğini söyleyince Erzik şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.

Resmini yaptığı evin Şenez Erzik’e ait olduğunu yine bir sohbet sırasında kendisinden öğrendiğini ifade eden Öztürk, bu resmin Şenez Erzik’le daha büyük anlam bulacağını düşündüğünü ve ilk fırsatta da kendisine hediye ettiğini kaydetti.

Şenez Erzik de sanat ve sporun toplumu, ülkeyi, milletleri birleştirdiğini, sanata değer verilmesi gerektiğini belirtti ve doğduğu şehrin milletvekilinin sanatçı olmasından duyduğunu memnuniyeti dile getirdi. Erzik, “İlk fırsatta yine Giresun’a geleceğim. Giresun’un hem şehir olarak, hem turizm potansiyeli anlamında çok güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Herkesi de Giresun’u görmeye devam ediyorum” diye konuştu.