İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Finans sektörü temcilcileri ekonomiyi masaya yatırdı

Giresun merkezde şubesi bulunan banka müdürleri Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu nezdinde bir araya geldiler.


Aylık rutin olarak il ve ülke ekonomisi üzerine değerlendirmeler yapan finans kuruluşları temsilcilerinin ana gündem maddesi reel faiz oranları ve iş dünyasına yansımaları oldu. Döviz hareketliliğinin ardından artan faiz oranları hakkında fikir beyan eden Giresun'da şubesi bulunan finans sektörü temsilcileri, temkinli bir sürece dikkat çektiler.


Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise sürecin titizlikle takip edilmesi ve iş dünyası adına hassasiyetle yürütülmesi gereken bir dönem olduğuna vurgu yaptı. Çakırmelikoğlu “Bugün özel sektörün kredi talebinde akıllı kredi sürecini benimsemesi gerekmektedir. Sermayesine katkı sağlayacak krediye yönelmesi aksi taktirde işletme dışında ihtiyaçlar için kullanılacak bir kredinin yansımaları iyi hesap edilmelidir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.