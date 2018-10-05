Finans sektörü temcilcileri ekonomiyi masaya yatırdı

Aylık rutin olarak il ve ülke ekonomisi üzerine değerlendirmeler yapan finans kuruluşları temsilcilerinin ana gündem maddesi reel faiz oranları ve iş dünyasına yansımaları oldu. Döviz hareketliliğinin ardından artan faiz oranları hakkında fikir beyan eden Giresun'da şubesi bulunan finans sektörü temsilcileri, temkinli bir sürece dikkat çektiler.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise sürecin titizlikle takip edilmesi ve iş dünyası adına hassasiyetle yürütülmesi gereken bir dönem olduğuna vurgu yaptı. Çakırmelikoğlu “Bugün özel sektörün kredi talebinde akıllı kredi sürecini benimsemesi gerekmektedir. Sermayesine katkı sağlayacak krediye yönelmesi aksi taktirde işletme dışında ihtiyaçlar için kullanılacak bir kredinin yansımaları iyi hesap edilmelidir” dedi.