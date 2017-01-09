Fındığın derdi bitmiyor

Dünyanın fındık ihtiyacının yüzde 75 gibi bir oranını sağlayan Türkiye’de fındığın derdi bitmek bilmiyor.

Fındık fiyatlarının tartışıldığı 2016 yılı ve fındığın sadece 50 kuruşluk zamla başladığı 2017 yılının bu ilk günlerinde fındık şimdide kabuğu ile gündeme geldi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık kabuğu ile ilgi yaptığı açıklamada sınır kapılarından fındık kabuğu ithalatının yasaklanması gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde bakanlar kurulu kararıyla sınır kapılarından fındık ithalatının yasaklandığını hatırlatan Karan, aynı kararın fındık kabuğu içinde uygulanmasını gerektiğini ifade etti.



"Fındık kabuğunun ithalatını doğru bulmuyoruz"

Dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini elinde bulunduran Türkiye’nin fındık kabuğu ithal etmesine bir anlam veremediklerini belirten Karan, “Öncelikle şunu merak ediyoruz, ülkemizde fındık kabuğuna çok büyük talep mi var ki, dışarıdan ithalat gerçekleştiriyoruz? Bölgemizi ve ilimizi baz alacak olursak fındık kırma fabrikalarından çıkan kabuk miktarı ihtiyacı karşılıyor ve hatta başka illerde gönderiliyor. Fındık kabuğu daha çok fırınlar tarafından tercih ediliyor ve evlerde soba tutuşturmak için kullanılıyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla büyük oranda talep gören bir yakacak değil. Bu nedenle ithalatını da doğru bulmuyoruz” dedi.



"Fındık kabuğu ithalatı suistimal edilebilir"

Fındık kabuğu ithalatının art niyet doğurabileceğine vurgu yapan Karan, “Sınır kapılarından fındık kabuğu ithalatı suistimal edilmeden bir an önce yasaklanmalıdır. Hiç kimseyi suçlamak ve töhmet altında bırak istemeyiz ama fındık o kadar değerli bir tarım ürünü ki, dolaylı yoldan Türk fındık üreticisinin hakkını gasp etmek isteyenler çıkabilir. Bunların önüne geçebilmek için nasıl sınır kapılarından fındık ithalatı yasaklandıysa fındık kabuğu ithalatı da yasaklanmalıdır” diye konuştu.

İthalatı serbest olduğu için zaman zaman Azerbaycan ve Gürcistan’dan Türkiye’ye fındık kabuğu sokulduğu yönünde bilgiler aldıklarını ifade eden Karan, “fındık kabuğu ithalatının Azerbaycan ve Gürcistan fındığına sahip çıkmak anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.