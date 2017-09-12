Fındık bahçesini söktü

Giresun’un Eynesil ilçesi Ören Beldesi Cami Düzü Mahallesinde yaşayan Murat Sefa (73) isimli fındık üreticisi, fındık fiyatındaki düşüşe kızarak, babadan kalma fındık bahçesini iş makinesine söktürüp yerine çay dikeceğini söyledi.

Gelecekte Karadeniz bölge insanının geçim kaynağının fındık değil çay olacağına inanarak fındık bahçesini söktürüp yerine çay ekeceğini söyleyen Sefa, "Son yıllarda bölge insanımızın fındıktan yana başı bir hayli dertte. Para etmediği oldu, çilesi çok oldu. Toplaması da toplandıktan sonrası da bir çile. Son yıllarda topladığımız fındıktan tamamen zarar ettik. Son yıllarda bu ürünün bizi beslemeyeceğine, bölgemizin fındıkla değil de, çayla geleceğinin olduğunu düşündüm. Belki bu benim yapmış olduğum bölgemiz için bir başlangıç olabilir, bölgemiz içinde hayırlı olur düşüncesindeyim. Her yıl fındıktan zarar ediyorum, hiç olmazsa çaydan senede 3 defa ürün alıp fındıktan ettiğim zararı karşılamaya çalışacağım" dedi.

"3 dönüm araziden bu yıl 250 kilogram fındık aldım"

Sefa, 3 dönüm arazisinden bu yıl 250 kilogram fındık aldığını söyleyerek, "Fındığı toplamadan önce 350 TL fındığın alt bakımını yaptım, bahçeyi de bin 500 TL’ye toplattım, sattığım fındıktan da 2 bin 100 lira gelir elde ettim. Ortadaki kazanç belli. Bana bu yıl fındıktan kalan para 300 lira, bunca zahmete değer mi?" diye konuştu.

Gurbetçi olduğunu ve seyahatlerinde Çorum’da mola verdiğini, mola yerlerinde leblebinin kilogram fiyatının 25 TL olduğunu söyleyen Murat Sefa "Memleketime geliyorum, fındığın fiyatı 7,5- 8 lira. Leblebiyle fındığı mukayese etmek kimsenin haddine düşmez, leblebi nedir fındığın yanında. Her şeyinden istifade edilen fındığın fiyatı neden 7,50 TL olsun. 3 yıl önce 1 kilogram fındıkla 4 kilogram zeytin alınıyordu şimdi, 3 kilogram fındıkla 1 kilogram zeytin alınıyor. Fındık fiyatlarını kim manipüle ediyor? Bu milletin mağduriyetinin kısa bir sürede giderilmesini, fındığa hak edilen paranın ödenmesini ve üreticinin derin bir nefes almasını istiyorum. Bu şartlarda, bu fiyatlarla, bu bölge hiçbir zaman kalkınamaz ve fındığında bu şekilde geleceği yoktur. Geçmiş yıllarda fındığın 21-22 liraya çıktığı zamanı biliyoruz, şimdi nasıl olur da fındık 8 lira civarına düşer, anlamak mümkün değil. Fındıkta bir devlet politikası olması lazım, dünyanın yüzde 70 fındık ihtiyacını karşılayan bir ülkede fındık politikasında nasıl bu kadar aciz kalınabilir" şeklinde konuştu.