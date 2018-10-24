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Fındık Çalışma Grubu Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile görüştü

Fındık bölgesi milletvekillerinin TBMM’de oluşturdukları Fındık Çalışma Grubu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.

Fındık bölgesi milletvekillerinin TBMM'de oluşturdukları Fındık Çalışma Grubu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.


AK Partili milletvekillerin oluşturduğu fındık çalışma grubunca, fındıkta yaşanan sorunlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı bir toplantıda görüşüldü.


Toplantıya ilişkin açıklamalar yapan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve fındık üretilen illerin AK Partili milletvekillerinden oluşan çalışma grubu ile fındıkta yaşanılan gelişmeleri, görüş ve tekliflerini Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve ilgili bürokratlara aktardıklarını söyledi.


Toplantıda birçok konuda görüş birliğine varıldığını kaydeden Öztürk, “Fındıkta yaşanılan istikrarsızlığın önlenmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık piyasasında daha etkin rol üstlenmesi, fındık sanayicisi ve ihracatçılarına kredi kolaylığı sağlanması, fındık üreticilerinin teşkilatı olan FİSKOBİRLİK'e destek çıkılması gibi konularda görüş birliğine varıldı'' dedi.

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