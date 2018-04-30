Fındık e-ticaretle satılacak

Borsa yerleşkesinde bulunan merkez binasında düzenlenen basın toplantısında GTB Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, Giresun kalite fındığın borsa garantörlüğünde yeni projeleri ile e-ticaret üzerinden satılacağını söyledi.

3 Yeni projeleri olduğunu dile getiren İbaş, “E-Ticaret projemiz var Avrupa Birliği destekli. Avrupa Birliği bu tür projelere 60 ile 150 bin Euro arasında destek veriyor. Ürünü hem daha kolay satabilmek, erişe bilirliğini daha kolaya indirebilmek ve ürünü daha fazla satabilmek, sektör temsilcilerinin ürününü satabilmek adına önemli bir proje” dedi.

Giresun Kalite fındık borsa garantili satılacak

Bazı illerde Giresun kalite diye farklı fındıkların satıldığını ifade eden İbaş, “Bugün piyasada Giresun kalite olmayan ama Giresun kalite olarak satılan çok fazla ürün var. Bu direk Giresun kalite fındığı satabilmek adına güzel bir proje” şeklinde konuştu.

“Bizim derdimiz Giresun fındığını en iyi fiyata satabilmek” diyen İbaş şöyle devam etti:

“Satılan fındık tamamen borsa garantili Giresun kalite fındık olacak. Yani levant kalite fındığı bir yere gittiğinizde size Giresun fındığı diye satabiliyor. Giresun kalite fındığının aynı fındık olduğunu kim bilir? Bir başka ile gittiniz de bu fındık Giresun kalite fındıktır der anlamaz ama burada bir borsa var ve bu fındıklar borsanın garantörlüğünde satılacak. Sektör temsilcilerinin fındığı borsa garantisi ile satılacak.”

Fındığın Müzesi kurulacak

Fındık müzesi için bir proje hazırladıklarını kaydeden İbaş, Rize’deki çay müzesini örnek göstererek “Fındık Müzesi için bir arazi arayışımız var. Müzenin ilin iç kısmında olması bir anlam ifade etmez mutlaka sahil boyunda olması lazım. Biz hem adaya çok yakın olması, hem ada turizmini de destekleyici olacağından dolayı eski çöp alanın olduğu yerden 30 dönümlük bir talebimiz olacak. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’da bu proje konusunda destekçi olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanımız ve Giresun Milletvekilimiz Nurettin Canikli’ye de bu projeler ulaştırıldı. Kalkınma Bakanlığı destekli bir proje olacak. Aynısını Rize’de çay müzesi olarak yaptılar ve yaklaşık 15 Milyon liralık projeydi. Biz de Giresun’a böyle bir projeyi kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.